联想拯救者 2021 款 Y / R 系列笔记本 BIOS 更新，PD 供电性能大提升：CPU 35W＋GPU 40W

IT之家 4 月 9 日消息，联想拯救者官方宣布，为 2021 款拯救者笔记本电脑推出新的 BIOS 更新，PD 供电下获得性能提升。

据介绍，本次更新针对 90W 以上的 PD 充电器，从原有 CPU 25W＋GPU 30W 提升至 CPU 35W＋GPU 40W。不仅包含 Y 系列，还包含 R 系列。

适用机型：

2021 款

R7000/R7000P/R9000P/R9000K

Y7000/Y7000P/Y9000P/Y9000K

对于有升级需求的用户，可以前往联想中国官网，查找笔记本序列号，下载最新的 BIOS 版本进行安装。

IT之家了解到，用户在升级 BIOS 前需要连接电源适配器并保证电池电量大于 30%，升级过程中不要关机或待机。

升级 BIOS 步骤

1.插上原装电源适配器，关闭系统中原本打开着的各种应用

2.双击打开下载好的 BIOS 升级程序，一路下一步即可

3.等待程序将新 BIOS 文件释放，并提示重启，点击“是”进行重启

4.笔记本会自动进入 BIOS 升级界面，等待进度条走完即可，请不要在此界面操作，切记不可断电、合盖或手动重启系统

5.BIOS 升级完成之后，笔记本会自动重启进入 Windows 系统，可在系统信息界面查看当前 BIOS 版本