一季度全国铁路新线开通 447 公里，其中高铁 233 公里

IT之家 4 月 9 日消息，国铁集团数据显示，今年一季度，全国铁路固定资产投资完成 1065 亿元，同比增长 3.1%，铁路新线开通 447 公里，其中高铁 233 公里。

IT之家了解到，国铁集团发展和改革部负责人介绍，一季度全国铁路固定资产投资特别是铁路基建投资超额完成，重点项目取得重要进展。

川藏铁路在去年底实现全线开工后，今年一季度形成全面建设高潮，雅安至新都桥、波密至林芝东西两段形成持续达产能力，新都桥至波密中间段重点工程有序推进；

杭州至绍兴至台州高铁、新疆阿克苏至阿拉尔铁路、太子城至锡林浩特铁路太子城至崇礼段等项目高质量开通运营；

郑州至重庆高铁襄阳至万州段、济南至郑州高铁郑州至濮阳段开始联调联试，黄冈至黄梅高铁、北京丰台站进入试运行阶段；

大理至瑞丽铁路、成都至兰州铁路、丽江至香格里拉铁路等项目隧道、桥梁重难点工程相继实现突破，朝既定目标有力推进；