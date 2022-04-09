大众 ID3 / ID.4 喜提 3.0 版本系统更新，只是需要车主开回店里换块电池再等 12 个小时

IT之家 4 月 9 日消息，自从特斯拉率先提出电动汽车的 OTA 更新的想法后，一众智能网联汽车都开始支持系统升级，简单方便，并逐渐成为了电动汽车行业的默认解决方案。

但现在，大众似乎出现了一点不太一样的做法。虽然最新的 ID.3、ID.4 支持 OTA，但德国《汽车与体育》(Auto Motor und Sport) 报道称：大众汽车的新 ID 车型存在软件问题。该品牌的电动汽车已经停了好几个月，但也只能等待工程师修复故障才能交付给客户。

最近，大众推出了最新的 ID.Software 3.0 版本升级，新版本系统有望解决早期版本中出现的许多漏洞，并为系统驱动程序带来了功能增强。

现在有消息称，很多大众车主反馈在 OTA 安装和激活 3.0 系统版本之前，汽车需要先送到大众经销商那里由官方的技术人员进行处理，而且他们还必须这样做。

《汽车与体育》 报道称，它从大众那里了解到，作为“自愿”服务之一，所有已经上市的大众 ID.3 和 ID.4 汽车将不得不送回到经销商那里进行 OTA 升级，收到通知的车主大约有 20 万人。

根据 Electrive 的说法，将车送回经销商的目的是“尽可能统一软件状态”。该公司表示:“我们注意到，目前仍有大量车辆的软件状态非常不理想。”ID.3 和 ID.4 汽车必须先在经销商处升级 2.4 版本，然后才能通过 OTA 安装 3.0 版本。

此外，大众汽车还表示，经销商将在系统升级时为车主免费更换新的 12V 电池。这是为什么呢？因为升级第一个数据包需要 7.5 小时，第二个数据包需要 4.5 小时；加起来时间太长，耗电太多，原先的小电池很可能坚持不到升级完成。

IT之家了解到，大众在上个月推出了 ID.Software 3.0 版本，将从 2022 年第二季度开始通过无线更新 (OTA) 为所有已交付的 ID 型号提供升级，但这 7.5+4.5 小时的时长却引起不满，但好在新交付的车型都已经预装 3.0 版本而且不影响国内车型。