腰斩仅需 1869 元：摩托罗拉 edge s pro 手机顶配版清仓

摩托罗拉 edge s pro 素皮版（青玉案配色）12GB + 256GB 版本去年 8 月上市，售价为 3299 元。
搭载高通骁龙 870 处理器，配备 10 亿色超感真彩屏，支持 144Hz 高刷 + SGS 护眼双认证，Turbo UFS3.1+Turbo LPDDR5 存储。
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购买步骤
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该机配备后置三摄，分别为一亿像素主摄、50 倍 OIS 潜望式变焦、121° 超广角。前置摄像头为 1600 万像素居中挖孔镜头。
该机厚度为 7.99mm，重 189g，配备 4520mAh 电池，支持 33W 充电、NFC 与侧边指纹识别。
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