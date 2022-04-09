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腰斩仅需 1869 元：摩托罗拉 edge s pro 手机顶配版清仓

2022/4/9 16:02:48 来源：IT之家 作者：一乖 责编：一乖
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搭载高通骁龙 870 处理器，配备 10 亿色超感真彩屏，支持 144Hz 高刷 + SGS 护眼双认证，Turbo UFS3.1+Turbo LPDDR5 存储。

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该机配备后置三摄，分别为一亿像素主摄、50 倍 OIS 潜望式变焦、121° 超广角。前置摄像头为 1600 万像素居中挖孔镜头。

该机厚度为 7.99mm，重 189g，配备 4520mAh 电池，支持 33W 充电、NFC 与侧边指纹识别。

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