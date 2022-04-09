全国首个多灾种预警省级重点实验室揭牌，将持续提升多灾种预警技术

IT之家 4 月 9 日消息，从成都高新减灾研究所获悉，4 月 6 日，全国首个专注多灾种预警的省级重点实验室 —— 地震预警与多灾种预警应用信息技术四川省重点实验室（简称“实验室”）在依托单位 —— 成都高新减灾研究所（简称“减灾所”）揭牌成立。

实验室下一步将主要研究地震预警预报基础理论与技术体系、多灾种预警及应用信息技术体系两大领域，涉及地震、滑坡、泥石流、山洪、山火等多种自然灾害的预警工作。

根据规划，该实验室未来将通过科技创新持续提升多灾种预警技术，助力建设全国和全球灾害预警网，包括：持续提升灾害预警科技水平，尤其是提高灾害预警技术的可靠性，支撑建设灾害预警网；建成地下云图网工程，力争突破地震预报核心科技；加快成果转化，支撑建立全国性、全球性地震预警网，带动多灾种预警网的建设；促进灾害预警相关政策、法规的建立和完善。

据介绍，实验室的依托单位减灾所成立于 2008 年汶川地震后，专注地震预警、地震预报、多灾种预警的研究和成果转化，14 年来研发了全球领先的地震预警成果，建设了全国首个多灾种预警工程技术研究中心，截至目前已预警 890 次自然灾害，包括 67 次破坏性地震以及 823 次滑坡、泥石流、山洪、山火等。

IT之家了解到，小米此前表示，手机地震预警功能最初便是由小米与成都高新减灾研究所合作推出，并率先在小米智能手机上实现应用。