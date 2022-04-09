《Returnal》开发者：索尼扶持我们是个非常明智的决定，希望加入 PS + 后有更多人尝试去玩

IT之家 4 月 9 日消息，《Returnal》近日赢得了英国 BAFTA 大奖的年度游戏荣誉。在颁奖典礼上，开发商 Hoursemarque 在接受外媒的采访时聊了一些关于游戏今后的想法。

游戏开发商 Housemarque 的总裁 Ilari Kuittinen 表示，《Returnal》加入 PS＋订阅库中是非常“辉煌”的一件事。“众所周知，游戏已经发售有一段时间了，在进入订阅制以后，玩它的人会更多。”

他希望加入 PS + 订阅之后玩家们能够“敢于尝试”《Returanl》：“这款游戏没有藏着掖着的消费内容，玩家很容易就能上手游戏”。

至于《Returnal》如何影响了该工作室的 DNA，Housemarque 表示，它可能会继续成为其游戏的一部分。

“我的意思是，游戏玩法永远是第一位的，”首席设计师 Henri Mustonen 表示，“所以我们总是希望游戏玩法和系统一直能处于最前沿。当然，我们希望两者之间有一个更好的媒介。

但他补充说，Returnal 进行了“巨大的飞跃”，以“将 [叙事] 确立为体验的核心部分”。

此外，他们还称赞了索尼的判断力:“索尼确实作出一个非常明智的决定，就比如说投资开发了这款作品。甚至他们从五年前就开始出钱资助开发这款游戏，这是一次信仰之跃，这给了开发团队极大的信心。”