韩国一季度外商直接投资额同比增加 14.9%，半导体等类别投资大幅增加

据韩联社消息，韩国产业通商资源部指出，按申报的签订合同金额，2022 年第一季度韩国吸引的外商直接投资为 54.5 亿美元，同比增加 14.9%；实际到位外资 43.3 亿美元，同比减少 2.6%。

按投资行业来看，制造业 16.4 亿美元，同比猛增 267%。其中，食品（594.1%）、机械设备和医疗精密仪器（487%）、运输机械（98.1%）、半导体（370.7%）投资大幅增加。

今年 3 月，韩国贸易、工业和能源部的数据报道称，韩国半导体产品的出口额达到了 131.2 亿美元，创下新高。除了半导体产品，韩国石化产品 3 月份的出口额也创下了新高。韩国贸易、工业和能源部的数据显示，3 月份韩国石化产品出口 54.2 亿美元。

在半导体和石化产品出口额创下新高的推动下，3 月份韩国整体的出口额也创下了新高。韩国贸易、工业和能源部的数据就显示，3 月份韩国出口 634.8 亿美元，较去年同期的 536.9 亿美元增加 97.9 亿美元。

3 月份 634.8 亿美元的出口额，是自 1956 年开始公布相关的数据以来，韩国月度出口额最高的一个月，此前最高的一个月是在去年的 12 月份，当月出口 607 亿美元。