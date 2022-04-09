世嘉 SuperGame 目前有多部作品正在开发中，还有上百人开发的 3A 大作

IT之家 4 月 9 日消息，世嘉去年宣布了一款“SuperGame”概念，今日接受媒体采访并在官方网站上公布了一些对该项目的解答。

在这次采访中，世嘉执行副总裁内海修二 (Shuji Utsumi)、制作人菊池正志 (Masayoshi Kikuchi) 和总经理久井胜也 (Katsuya Hisai) 为我们提供了更多关于概念和预期的细节。

・该项目并非指一款游戏

・目前有多部作品正在开发中，据悉还有款规模已经有上百人在开发

・将会登陆多个平台

・全球多语言同时展开

· AAA

・大多使用虚幻引擎 5 打造

・该项目为世嘉接下来五年当中最为重要的一环，关键词为“传统于创新”

据悉，该企划原计划于 2019 年付诸实施，内容包括加强世嘉 IP 的价值，包括开发新游戏的旧 IP。实际上，在这个框架下，有许多游戏正在开发中。

要将一款游戏归类为“SuperGame”需要 4 点，即跨平台、全球多语言支持、全球同步发行和 AAA 级。从根本上说，这些游戏的目标是成为全球顶级大作。

在项目的初始阶段，大约有 50 名开发人员参与，但预计会增加到数百人。

据称，那些致力于该项目的开发者组成了一个混合开发团队，他们都曾开发过主机、手游和街机游戏，并将“结合自己的专业知识去创造只有世嘉才能做到的游戏”。

IT之家了解到，世嘉也将引入新的外部技术，例如与微软 Azure 合作。除此之外，世嘉还与多家公司合作，将他们的技术整合到自己的游戏中。

值得一提的是，Epic 刚刚推出的虚幻引擎 5 也正在被应用于开发工作，世嘉也在与 AI 初创公司合作，包括后台工作 (如调试) 和前端工作 (如游戏内置镜头控制、弹幕和自动语音合成)。

这一概念并不仅限于日本游戏。毕竟世嘉也有许多非日本开发者，他们打算在未来继续保持并推进多样性，希望与那些喜欢日本内容的人合作，为全球市场开发新游戏。