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鸿海再投入约 2.48 亿元，增资电动汽车子公司

2022/4/9 23:12:28 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
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IT之家 4 月 9 日消息，据中国台湾地区经济日报报道，鸿海昨日发布公告称，通过 2 家子公司再投入 3900 万美元（约 2.48 亿元人民币），投资电动车子公司 Foxconn EV Technology

鸿海

IT之家了解到，鸿海在公告中表示，子公司 Wexteq Corporation 投资 1400 万美元（约 8918 万元人民币）获得 Foxconn EV Technology 股权，持股比例 6.1%；子公司 Foxconn eMS Inc. 投资 2500 万美元（约 1.59 亿元人民币）获得 Foxconn EV Technology 约 10.9% 的股权。鸿海称主要目的为长期投资。

报道称，Foxconn EV Technology 是鸿海集团布局电动车业务的重要公司。去年 11 月，鸿海与美国商用电动轻型卡车供应商 Lordstown Motors 签署俄亥俄州 Lordstown 厂房最终资产购买协议，Foxconn EVTechnology 即为投资主体。

此外，鸿海集团与 Lordstown Motors 合作的 Endurance 电动皮卡车型，最快第三季度量产；泰国电动车产线预计今年开工，计划一年半至两年完工，最快 2024 年上半年可量产

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关键词：鸿海电动汽车

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