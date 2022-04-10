台积电产能满载，预计第二季度营收续创新高纪录

晶圆代工龙头台积电公告 3 月合并营收 1,719.67 亿元新台币（下同），为单月营收历史次高，第一季合并营收 4,910.76 亿元超越业绩展望高标，并改写季度营收历史新高。台积电预计 14 日（周四）召开第一季法人说明会，由总裁魏哲家主持，法人预期台积电第二季营收续创新高纪录，全年营收逐季成长趋势不变。

台积电先进制程及成熟制程产能全线满载，加上今年全面调涨晶圆代工价格，第一季合并营收 4910.76 亿元，与去年同期 3624.10 亿元相较成长 35.5％，表现优于预期。

台积电年初预期第一季合并营收介于 166 亿～172 亿美元间，以新台币兑美元汇率 27.6 元的假设计算，约折合新台币 4,581.6～4,747.2 亿元，与去年第四季相较成长 4.6％～8.3％，平均毛利率介于 53％～55％之间，营业利益率介于 42％～44％之间。实际上，台积电第一季营收超越财测高标，法人预估毛利率及营业利益率亦将超标，乐观估单季每股净利上看 7 元。

台积电董事长刘德音日前出席台湾半导体产业协会（TSIA）年度会员大会时指出，由于近期中国因疫情蔓延而封城，上海市已宣布采取分区封控措施，在疫情封城情况下，已看到对智能手机需求造成影响，对个人电脑及电视等消费性电子需求也有影响，但包括车用电子、高效能运算（HPC）、物联网等需求依然强劲。

刘德音强调，台积电技术竞争力强，过去二年的需求都超过台积电能提供的产能，现在根据需求的变化调整产能结构，进行优先顺序的调配，对台积电今年资本支出与营收成长展望维持不变。

台积电预期会在法人说明会中维持乐观展望，看好今年在新冠肺炎疫情加速数位转型、5G 及 HPC 产业大趋势（megatrend）、以及车用芯片强劲需求的带动下，晶圆代工产能将全年吃紧，台积电全年产能将呈现紧绷状态，年度美元营收预期将较去年成长 25％～29％。法人表示，尽管近期智能手机及个人电脑等消费性电子需求疲弱，封城恐导致生产链运作停滞，但台积电全年产能利用率维持满载情况不变，看好第二季营收将较上季成长 5％以内，续创季度营收历史新高。