HBO Max 和 Discovery Plus 流媒体公司正式完成合并

IT之家 4 月 10 日消息，HBO Max 和 Discovery Plus 的母公司已正式完成合并，允许华纳媒体和 Discovery 打造自称的“世界上最具差异化的内容组合”。

投资者今天批准了这项价值数十亿美元的交易，允许华纳媒体当前的所有者 AT&T 将其出售给 Discovery，并以 Warner Bros. Discovery 的名义成立一项新业务。两家公司去年表示，这项新业务“将能够为其流媒体服务投资更多原创内容，增强其全球线性付费电视和广播频道的节目选择，并提供更多创新的视频体验和消费者选择。”

Discovery 总裁兼首席执行官 David Zaslav 将掌管这家新公司，HBO Max 和 Discovery Plus 也最终有望合并为一项服务。

IT之家此前报道，Discovery 首席财务官 Gunnar Wiedenfels 表示，这两个 App 合并为一个大型 App 之前，会先推出一些捆绑订阅选项，之后再逐步将 App 进行合并。

Discovery Plus 和 HBO Max 目前都分为有广告和无广告两个等级：

Discovery Plus 的价格为每月 4.99 美元（约 31.74 元人民币）和每月 6.99 美元（约 44.46 元人民币）；

HBO Max 的价格为每月 9.99 美元（约 63.54 元人民币）和每月 14.99 美元（约 95.34 元人民币）。

如果两项订阅进行合并，那么价格最高为每月 14.99 美元（约 95.34 元人民币）和 21.99 美元（约 139.86 元人民币）。

AT&T 和 Discovery 将媒体和娱乐资产合并，目的是想将各电视频道整合，比如 CNN、TBS、TNT、HGTV、Food Network、探索频道、华纳兄弟、HBO Max 和 Discovery+ 整合。