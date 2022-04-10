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HBO Max 和 Discovery Plus 流媒体公司正式完成合并

2022/4/10 7:45:10 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 4 月 10 日消息，HBO Max 和 Discovery Plus 的母公司已正式完成合并，允许华纳媒体和 Discovery 打造自称的“世界上最具差异化的内容组合”。

投资者今天批准了这项价值数十亿美元的交易，允许华纳媒体当前的所有者 AT&T 将其出售给 Discovery，并以 Warner Bros. Discovery 的名义成立一项新业务。两家公司去年表示，这项新业务“将能够为其流媒体服务投资更多原创内容，增强其全球线性付费电视和广播频道的节目选择，并提供更多创新的视频体验和消费者选择。”

Discovery 总裁兼首席执行官 David Zaslav 将掌管这家新公司，HBO Max 和 Discovery Plus 也最终有望合并为一项服务。

IT之家此前报道，Discovery 首席财务官 Gunnar Wiedenfels 表示，这两个 App 合并为一个大型 App 之前，会先推出一些捆绑订阅选项，之后再逐步将 App 进行合并。

Discovery Plus 和 HBO Max 目前都分为有广告和无广告两个等级：

  • Discovery Plus 的价格为每月 4.99 美元（约 31.74 元人民币）和每月 6.99 美元（约 44.46 元人民币）；

  • HBO Max 的价格为每月 9.99 美元（约 63.54 元人民币）和每月 14.99 美元（约 95.34 元人民币）。

如果两项订阅进行合并，那么价格最高为每月 14.99 美元（约 95.34 元人民币）和 21.99 美元（约 139.86 元人民币）。

AT&T 和 Discovery 将媒体和娱乐资产合并，目的是想将各电视频道整合，比如 CNN、TBS、TNT、HGTV、Food Network、探索频道、华纳兄弟、HBO Max 和 Discovery+ 整合。

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关键词：HBO MaxDiscovery Plus流媒体

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