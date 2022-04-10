又双叒延期，NASA 登月项目 SLS 关键测试宣布推迟到 4 月 12 日

IT之家 4 月 10 日消息，NASA 再次推迟了其下一代太空发射系统的最终测试，这次时间定到了 4 月 12 日。

NASA 上周末的大部分时间都在为即将到来的阿尔忒弥斯一号月球任务进行“湿式彩排”。该测试旨在复制任务的倒计时程序，并且大部分时间都按计划进行，直到 NASA 遇到 SLS 的移动发射平台问题。

这个问题导致无法安全地为火箭装载液体推进剂，NASA 选择推迟了关键测试以解决问题。最初计划在 4 月 9 日恢复测试，以适应 Axiom 的太空历史 Ax-1 飞行，但今天 NASA 宣布，将进一步推迟测试到下周开始。

NASA 还表示，在工程师注意到氦止回阀存在问题后，将修改测试，该止回阀旨在防止气体从 SLS 逸出。修改后的测试将使 NASA 主要专注于为火箭的核心级提供燃料。

“由于修改后的测试所需的装载程序发生变化，湿式彩排测试定于 4 月 12 日星期二恢复，并于 4 月 14 日星期四开始装载液体推进剂。”

IT之家了解到，一旦测试完成，NASA 就可以继续推进阿尔忒弥斯一号了。该任务将派出一个无人驾驶的猎户座太空舱绕月飞行。在完成湿式彩排之前，NASA 不会为任务设定日期。如果下周能顺利完成彩排，阿尔忒弥斯一号最早可能在今年 6 月起飞。

相关阅读：

《NASA 月球火箭相关故障短时间内无法修复，为 SpaceX 发射让路》

《雷劈、加压问题之后，NASA 登月项目 SLS 关键测试再次延期：这次是阀门问题》

《先遭雷劈，再遇延期：NASA 登月项目 SLS 最后一次重大测试宣布推迟》