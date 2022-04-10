欧空局正研究在轨道收集太阳能并将其传送到地面使用的可行性

IT之家 4 月 10 日消息，据 ScitechDaily 报道，太阳能发电不断变得更便宜和更高效，但仍然存在一些基础的限制：太阳能电池板只能在白天发电，而且大部分阳光在向下照射时被大气吸收。因此，欧空局正在研究在轨道上收集太阳能的可信性，那里的阳光比欧洲境内的阳光强烈 11 倍，然后将其传送到地面上使用。

作为这一研究的一部分，一个新项目研究设计太阳能卫星，这将成为有史以来最大的太空结构。弗雷泽-纳什咨询公司将研究太阳能发电卫星的模块化结构，以便在其使用寿命结束时有效地将其分解，以便重新使用或回收。

▲ 天基太阳能信息图

欧空局正在征求关于太阳能卫星技术和概念的意见，这些技术和概念正是为了实现这一目标：

入射的太阳辐射

在轨道上，太阳光的强度比地球表面的强度要高得多。

阳光捕捉和能量调节

阳光被转换为电流，然后准备以无线电频率传送到地球、月球或其他行星表面。

电力传输

使用相控阵、激光发射器或其他无线技术将能量送至地球。能量束必须准确、可靠，并应在穿越地球大气层时尽可能多地保留其能量。

光束捕获和能量转换

用光伏电池或将电磁能转换为电能的天线来捕获能量束。卫星可以将能量传送到一个单一的地面站点，或传送到一个行星物体周围的几个地点。

电力传输

在地球上收集天基太阳能的系统必须安全和可持续地整合到现有的电网中。电力分配在科学、探索和殖民任务中也是至关重要的。

能源利用

除了有可能帮助欧洲实现到 2050 年碳中和的目标外，天基太阳能技术可以为其他电源有限的科学和探索任务提供所需的灵活性和可靠性，例如月球夜间的漫游任务。