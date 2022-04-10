中科院开源 RISC-V 处理器“香山”有了新归属：北京开芯院正式运营，第一批项目启动

IT之家 4 月 10 日消息，中科院计算技术研究所副所长、RISC-V 国际基金会理事会成员包云岗昨日晚间在微博宣布，开源高性能 RISC-V 处理器核心“香山”有了新的归属 —— 北京开源芯片研究院（开芯院）。

包云岗表示，开芯院成立后经过四个月的筹建，现在开始启动第一批围绕“香山”的新项目，后续也将陆续启动其他开源芯片项目。

官方介绍称，北京开源芯片研究院是成立于 2021 年 12 月的民办非企业，由一批行业龙头企业和国内顶尖科研单位共同牵头发起成立的创新联合体。研究院以构建开源芯片技术体系、加速开源芯片生态发展为宗旨。

研究院致力于研发 RISC-V 领域关键共性技术、建设关键支撑平台、优化生态治理、推动重点行业规模商用，加速 RISC-V 生态完善成熟，打造全球领先的 RISC-V 产业生态。研究院将围绕“香山”开源高性能 RISC-V 处理器核与“一生一芯”人才培养计划开展工作。

IT之家了解到，香山是一款开源 RISC-V 处理器核，它的架构代号以湖命名。第一版架构代号是“雁栖湖”，第二版架构代号是“南湖”，“南湖” 采用中芯国际 14nm 工艺，目标频率是 2GHz，SPECCPU 分值达到 10 分 / GHz，支持双通道 DDR 内存以及 PCIe、USB、HDMI 等更多功能。

今年 1 月份，包云岗在社交平台晒出图片，香山芯片已流片，回片后进行了串口调通，1 月 24 日成功运行了 Linux。