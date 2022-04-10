iQOO Neo6 预热：6400 万像素主摄，支持 OIS 光学防抖

IT之家 4 月 10 日消息，iQOO 将于 4 月 13 日推出 iQOO Neo6 新机，此前该机的渲染图已经泄露，展示了两个颜色版本 —— 黑色和橙色，该机背面采用方形的摄像头模块，正面中央有一个打孔摄像头。

今日，iQOO 官方预热，该机搭载 6400 万像素高清主摄，搭配 OIS 光学防抖。从海报可以看到，是一颗 f / 1.89 25mm 镜头。

IT之家了解到，iQOO Neo6 将搭载骁龙 8 芯片组，搭配高达 12GB 的 LPDDR5 内存和高达 256GB 的 UFS 3.1 存储，将有三种存储配置：8+128GB、8+256GB 和 12+256GB，有三种颜色选择：黑色、蓝色和橙色。

此外，根据官方预热，iQOO Neo 6 还搭载独显芯片 Pro，可实现高帧自由，通过 MEMC 运动计算和补偿技术，让低帧率游戏提升至 90 帧或 120 帧，超越原生帧率。

iQOO Neo 6 将配备三后置摄像头，除了 6400 万像素主摄，其余的两个传感器将是 1200 万像素的超广角和 200 万像素的人像镜头，该设备将配备一个 1600 万像素的前置摄像头。

iQOO Neo 6 将配备一个 4700mAh 的电池，支持 80W 充电。

此外，iQOO 官方今天还透露， iQOO Neo6 将搭载由屏下双控压感领衔，双路线性马达和封闭式立体双扬声器协力的游戏操控系统。