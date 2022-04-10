戴尔推出新款成就 5620 商务本：5799 元起，最高可选 3K 屏

IT之家 4 月 10 日消息，戴尔 2022 款成就 5620 商务本现已上架，处理器可选英特尔 12 代酷睿 i7-1260P、i5-1240P，5799 元起。

IT之家了解到，该机分为四款型号，均为 16 英寸大屏，主要是处理器和屏幕搭配的不同，可选 1920×1200 分辨率 45% NTSC 色域 250nit 亮度屏幕或 3072×1920 分辨率 100% sRGB 色域 300nit 亮度的版本（硬件级防蓝光），均支持 DC 调光。

其他方面，该机配备 16GB DDR4 3200MHz 内存和 512G SSD，全功能 C 口 、两个 USB-A（3.2）、HDMI1.4、RJ45 网口、SD 读卡器、3.5mm 耳机口，配备 FHD 摄像头和双阵列麦克风，内置 54Wh 电池，尺寸为 251×356×18.3mm，重 1.91kg，预装 Win11 和迈克菲，通过 15 项军标认证，还有全尺寸防泼溅键盘。

官网定价有点高，但其他平台定价还算正常，例如官方旗舰店就是：

i5+16+512GB 版本 5799 元、

i7+16+512 版本 6699 元、

i5+16+512GB 的高分屏版本 6899 元、

i7+16+512GB 的高分屏版本则为 7799 元。