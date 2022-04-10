英特尔 Arc 显卡第二版驱动发布，修复《DOTA》《GTA5》卡顿延迟问题等

IT之家 4 月 10 日消息，英特尔今天发布了其第二版 Windows DCH Arc 图形驱动程序，版本号为 30.0.101.1330，修复了大量游戏的运行问题。

该版本驱动的修复如下：

《全面战争传奇：特洛伊》选择“超高”画质设置时，会出现间歇性崩溃或挂起；

《Rust》加入新服务器时，可能会间歇性遇到崩溃问题；

软件 Creo 在使用期间可能会遇到图形损坏或异常；

在《DOTA2》(DX11) 和《GTA5》(DX11) 的游戏过程中可能会出现间歇性卡顿或延迟；

《永劫无间》可能会在某些地面上出现纹理损坏或闪烁；

《地平线：零之曙光》《古墓丽影：暗影》《奇异小队》《无主之地 3》《暗黑破坏神 2：重制版》在使用 DirectX 12 API 时可能会在游戏的某些区域出现光照或纹理损坏；

《流放之路》(Vulkan) 用户界面或 HUD 可能出现损坏；

软件 Video Enhance AI 可能无法处理视频输出，或者在处理视频输出时可能会遇到图形损坏；

某些使用 WinML 的 Adobe Lightroom 效果可能无法正确处理或输出。

IT之家了解到，搭载英特尔 Arc 独显的笔记本电脑已陆续发售，预计未来不久大家就能够买到。30.0.101.1330 驱动适用于以下产品，不止包含 A350M / A370M 两款已发售产品，还包括多款处理器：

Intel Arc A370M 移动显卡

Intel Arc A350M 移动显卡

Intel Core i5-12450H 处理器

Intel Core i5-12500H 处理器

Intel Core i5-12600H 处理器

Intel Core i7-12700H 处理器

Intel Core i7-12800H 处理器

Intel Core i7-12650H 处理器

Intel Core i9-12900H 处理器

Intel Core i9-12900HK 处理器

Intel Core i5-1240P 处理器

Intel Core i5-1250P 处理器

Intel Core i7-1280P 处理器

Intel Core i7-1260P 处理器

Intel Core i7-1270P 处理器

30.0.101.1330 驱动：点此下载