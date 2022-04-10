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英特尔 Arc 显卡第二版驱动发布，修复《DOTA》《GTA5》卡顿延迟问题等

2022/4/10 15:06:51 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 肖战割割 的线索投递！

IT之家 4 月 10 日消息，英特尔今天发布了其第二版 Windows DCH Arc 图形驱动程序，版本号为 30.0.101.1330，修复了大量游戏的运行问题。

该版本驱动的修复如下：

  • 《全面战争传奇：特洛伊》选择“超高”画质设置时，会出现间歇性崩溃或挂起；

  • 《Rust》加入新服务器时，可能会间歇性遇到崩溃问题；

  • 软件 Creo 在使用期间可能会遇到图形损坏或异常；

  • 在《DOTA2》(DX11) 和《GTA5》(DX11) 的游戏过程中可能会出现间歇性卡顿或延迟；

  • 《永劫无间》可能会在某些地面上出现纹理损坏或闪烁；

  • 《地平线：零之曙光》《古墓丽影：暗影》《奇异小队》《无主之地 3》《暗黑破坏神 2：重制版》在使用 DirectX 12 API 时可能会在游戏的某些区域出现光照或纹理损坏；

  • 《流放之路》(Vulkan) 用户界面或 HUD 可能出现损坏；

  • 软件 Video Enhance AI 可能无法处理视频输出，或者在处理视频输出时可能会遇到图形损坏；

  • 某些使用 WinML 的 Adobe Lightroom 效果可能无法正确处理或输出。

IT之家了解到，搭载英特尔 Arc 独显的笔记本电脑已陆续发售，预计未来不久大家就能够买到。30.0.101.1330 驱动适用于以下产品，不止包含 A350M / A370M 两款已发售产品，还包括多款处理器：

  • Intel Arc A370M 移动显卡

  • Intel Arc A350M 移动显卡

  • Intel  Core  i5-12450H 处理器

  • Intel  Core  i5-12500H 处理器

  • Intel  Core  i5-12600H 处理器

  • Intel  Core  i7-12700H 处理器

  • Intel  Core  i7-12800H 处理器

  • Intel  Core  i7-12650H 处理器

  • Intel  Core  i9-12900H 处理器

  • Intel  Core  i9-12900HK 处理器

  • Intel  Core  i5-1240P 处理器

  • Intel  Core  i5-1250P 处理器

  • Intel  Core  i7-1280P 处理器

  • Intel  Core  i7-1260P 处理器

  • Intel  Core  i7-1270P 处理器

30.0.101.1330 驱动：点此下载

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关键词：Arc 驱动英特尔 驱动

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