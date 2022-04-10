华硕灵耀 14 水墨蓝笔记本跳票至 4 月 11 日预售

IT之家 4 月 10 日消息，在今年 1 月份的 CES 上，华硕全球发布了 Zenbook 14 OLED 笔记本，国内称为灵耀 14 水墨蓝。日前，华硕宣布这款笔记本将在 4 月 9 日开启预售，但现已改到 4 月 11 日预售。

IT之家了解到，外观方面，华硕 Zenbook 14 OLED A 面抛弃了原来的同心圆设计，改为了更为现代的几何线条设计。转轴仍为下沉式设计，打字时角度更舒适。另外，新款笔记本的散热出风口似乎从转轴处改到了左侧。

新款 Zenbook 14 笔记本配备 14 英寸 2.8K 16:10 屏，具有 1,000,000:1 对比度和 0.2 毫秒像素响应时间，90 Hz 刷新率，拥有 600 尼特亮度以及 100% DCI-P3 色域。新款 Zenbook 14 A 材质为铝合金，厚度为 16.9 毫米，重量 1.4 公斤。

配置方面，UX3402 型号最高可选 i7-1260P CPU 以及最高 16 GB 的 LPDDR5 RAM，而基于 AMD 的 UM3402 型号则配备了 Ryzen 7 5825U 处理器以及最高 16 GB LPDDR4X 内存。

接口方面，英特尔型号配备 2 个配备 40 Gbps DisplayPort 模式的 Thunderbolt 4 接口，而 AMD 型号配备 2 个 USB-C 3.2 Gen 2 接口。