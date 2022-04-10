消息称《古墓丽影》新作将会是初代重制版，基于虚幻引擎 5 开发

IT之家 4 月 10 日消息，水晶动力本周宣布正在使用虚幻引擎 5 开发一款《古墓丽影》系列新作。而据 IGN 报道，该作有可能会是 1996 年初代《古墓丽影》的重制版，这将是自 2018 年的《古墓丽影暗影》以来的第一款新作。

值得一提的是，《古墓丽影》工作室还公布了古墓丽影新作的 LOGO，同时官方还更换了其官推的头图，其中包含了许多《古墓丽影》初代的元素。此外，从海报中我们也可以看到厚重的时光色彩。

《古墓丽影》系列首部作品发行于 1996 年。当时水晶动力创造性地将动作、解迷与探索要素相结合，给当时的玩家带来了一种前所未有游戏乐趣，同时也将身材火辣、剽悍敏捷却又有着高度知性的劳拉推上经典角色之列。

水晶动力《古墓丽影》系列总经理达拉斯・迪金森承诺将提供“高质量的电影动作冒险体验”，但没有展示游戏玩法或图像，也没有透露发布日期或名称。

狄金森表示，该团队正在寻求“超越保真度的极限”，并希望为粉丝们带来水晶动力和《古墓丽影》系列所应有的体验。

不过，在去年《古墓丽影》系列 25 周年之际，水晶动力游戏总监威尔・克斯莱克谈到了重启三部曲和原版游戏剧情的打算，他认为劳拉应该是一位经验丰富的探险家。此外，Kerslake 也表示水晶动力当时还没有准备好推出一款新游戏。

IT之家了解到，这一周里，《往日不再》总制作人 Jeff Ross 也宣布加入水晶动力并担任设计总监，他在推文中表示正在开发一款新的《古墓丽影》游戏，不过他没有确认他将在开发哪款游戏。

IGN 表示，罗斯之前曾表达过他想要制作《神秘海域》的愿望，并且考虑到水晶动力在重启《古墓丽影》时可能从 PlayStation 独占游戏中获得了灵感，因此安排他作为《古墓丽影》最新作品的领导者是很有道理的。