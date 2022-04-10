欧洲多国警方打击网络仇恨犯罪行为，涉嫌煽动他人网暴、传播仇外信息等

IT之家 4 月 10 日消息，欧洲媒体报道称，欧洲多国警方近日开展了突击检查行动以打击仇恨犯罪，对欧洲 11 个国家 176 名嫌疑人展开突击检查行动。据称，这些人涉嫌参与煽动他人在网上或现实生活中实施暴力，并传播种族主义和仇外信息等。

据悉，这是在欧盟范围内第二个打击仇恨犯罪的联合行动日，主要由欧洲刑警组织的欧洲反恐中心 (ECTC) 支持，由法国警方领导，针对互联网和现实世界中的种族主义、仇外仇恨言论和其他仇恨犯罪展开行动。

IT之家了解到，欧盟刑警组织对此解释说，各国政府试图证明互联网“不是法外之地”，在网上散布仇恨的人会被起诉。

2022 年 4 月 7 日，执法队突袭了欧洲多个地点，针对 176 人进行了打击。

例如在奥地利，当局进行了 12 次房屋搜查，审讯了 8 名嫌疑人，查获了大量电子设备、移动电话、武器和一些宣传材料。同时，西班牙则针对 5 名嫌疑人展开行动，逮捕了其中 4 人，罪名是在网上传播仇恨言论。

德国警方称，他们突击检查了汉堡的 6 套公寓和柏林的 4 处房产。周五，汉堡 6 名嫌疑人被指控在社交媒体上发布信息，其中一些含有侮辱性、威胁性或可能煽动他人实施暴力的内容。

该行动还包括针对卢森堡、葡萄牙和西班牙等国际，针对网上的仇恨言论部分进行协调转介。此次联合行动针对的是发帖、评论、表情包等类型的内容，通过互联网传播仇恨和宣传的社区和个人，同时没收了其电脑设备和其他证据材料。

官方表示，该行动并没有针对，某个特定的组织或团体，旨在防止仇恨犯罪、种族主义和仇外心理在网上和线下扩散传播。

执法部门还共同努力，帮助个人和团体认识到”互联网并非法律真空地带“，匿名也不会妨碍执法部门采取措施打击非法行为，向在互联网上传播暴力仇恨的人发出了一个明确的信号，即他们的行为终将会被制裁。