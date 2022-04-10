Gurman: 苹果可能会在 WWDC 2022 发布两款新 Mac 产品

IT之家 4 月 10 日消息，彭博社的 Mark Gurman 在他最新一期的 Power On 栏目中表示，苹果可能会在 WWDC 2022 主题演讲中发布两款 Mac 产品。

目前尚不清楚苹果将在 WWDC 2022 上发布哪款 Mac 产品，可能是全新设计的 MacBook Air、13 英寸的 MacBook Pro 、新款 Mac mini，最有可能的是苹果曾在春季发布会上预告的全新 Mac Pro 产品。

▲ 英特尔版本 Mac Pro

3 月 9 日，苹果发布了全新的 Mac Studio，最高搭载 20 核心的 M1 Ultra 处理器，一些性能指标已经超过了英特尔处理器版的 Mac Pro 工作站。在发布会的最后，苹果宣布新款 Mac Pro 即将发布。目前来看，6 月的 WWDC 是应该是新款 Mac Pro 的发布时间。

IT之家了解到，老款的 Mac Pro 均搭载英特尔处理器，最高可选 28 核的至强 W 处理器，内存可选 1.5TB，显卡可选 AMD Radeon 系列加速卡，SSD 可选 8TB，顶配接近 40 万元人民币。

相比之下，Mac Studio 虽然通过新架构在 CPU /GPU 的部分性能方面超过了老款 Mac Pro，但内存容量方面，128GB 还是难与 1.5TB 相抗衡。采用 Arm 芯片的 Mac Pro 将采用怎样的配置令人期待。

苹果现已宣布，将于 6 月 6 日至 10 日通过线上形式举行年度全球开发者大会（WWDC），届时请关注IT之家的报道。