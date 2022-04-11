连续六季度涨价终于结束？业界称晶圆代工成熟制程出现「冻涨」讯号

半导体业界传出，晶圆代工成熟制程指标业者近期陆续通知 IC 设计客户，短期内不会再调升成熟制程代工价格，终止自 2020 年底以来报价连续六季度上扬走势。随着报价出现「冻涨」讯号，晶圆代工成熟制程「史上最长多头行情」恐告歇。

目前中国台湾主要晶圆代工厂当中，联电、世界先进、力积电都以成熟制程为主力，业绩与报价走势连动大。台积电营收获利与产品平均单价（ASP）成长主要动能来自于先进制程领先，成熟制程则多为先进制程配套服务或是转向特殊应用，因此受成熟制程代工价格波动影响不大。

晶圆代工成熟制程先前受惠于面板驱动 IC、电源管理芯片、微控制器（MCU）、车用芯片等需求大增，联电、世界先进、力积电等业者价格涨不停，甚至破天荒传出 IC 设计厂不惜以「竞标」方式向晶圆厂加价要产能，拉出一波「连续六季度报价扬升」的史上最长多头行情。

业界分析，晶圆代工成熟制程报价传将冻涨，应与大尺寸面板驱动 IC（DDI）、驱动暨触控整合芯片（TDDI）、非苹手机用电源管理 IC 市场需求转弱，导致库存上扬待去化有关。不过，晶圆代工厂不再涨价，不代表就是产能松动，尤其和车用相关的 28／40／55／65／90 纳米甚至 0.13 微米、0.18 微米等仍非常吃紧。

针对晶圆代工成熟制程报价冻涨传闻，联电回应，维持先前在法说会上释出，该公司 2022 年产品平均单价年增幅达 14% 至 16% 的看法不变。

台积电一向不评论价格议题，台积电投资的世界先进也对价格议题不评论。数据显示，台积去年第 4 季营收来自 28 纳米营收约 11%，其他成熟制程约 26%，更大营收获利来源为 5／7 纳米带动产品均价，16 纳米则为配合网通 WiFi 6 相关升级需求。

业界研判，一旦晶圆代工成熟制程冻涨，主要反映在世界先进大尺寸驱动 IC 相关应用订单。

力积电强调，先前客户都尚未签长约，但后来为了确保产能，都改签订长约，因此现在的价格以长约价为主。