微软 Win11 确认开放第三方小组件，全屏小组件界面曝光，文件资源管理器侧边栏改进

IT之家 4 月 11 日消息，在混合办公发布会中，微软正式宣布了 Windows 11 的新功能和改进，包括 Microsoft Defender Smart Screen 支持的增强网络钓鱼防护功能，以及文件资源管理器中的选项卡。

除了安全性改进之外，微软还对文件资源管理器的侧边栏和全屏小组件进行了新的设计。

在 Windows 11 中，有一个名为“小组件”的新功能，它在任务栏上有一个专用按钮，可以打开显示屏左侧的侧边栏，并显示 Microsoft 新闻、天气、交通、体育赛事比分等信息。

而在当前的版本中，Windows 11 的小组件只能在左侧打开，只覆盖了一半屏幕。而在之后的设计中，小组件将支持全屏显示，方便触屏用户使用。此外，微软也确认将开放第三方小组件，未来几个月可能会有更多小组件加入。

此外，用户还可以在小组件中切换工作账户和个人账户。如果使用个人账户，用户将看到来自 OneDrive、Xbox 等的信息。如果使用工作或学校账户，将获得与组织相关的更新内容。

IT之家此前报道，除了小组件，Windows 11 的文件资源管理器将获得一系列增强功能，其中一个主要变化是支持选项卡。此外，微软确认正在为文件资源管理器开发一个新的侧边栏，将基于 WinUI 的设计原则。

文件资源管理器还将改进深色模式，以更好地匹配 Windows 11 的整体外观。