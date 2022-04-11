贝索斯的无人机送货梦，十年近 130 亿元投入依旧难实现

北京时间 4 月 11 日消息，电商巨头亚马逊创始人杰夫・贝索斯 (Jeff Bezos) 在 2013 年接受采访时承诺，将在空中投放一批送货无人机，可以在 30 分钟内将包裹送到客户家中。他当时预计，无人机送货将在未来五年左右开始。

▲ 亚马逊 Prime Air 无人机

近十年过去了，尽管亚马逊花费了 20 多亿美元，在世界各地组建了一个超过 1000 人的团队，但它距离推出无人机送货服务还有很长的路要走。外媒基于内部文件、政府报告以及对 13 名现任和前任员工的采访进行的调查发现，该项目受到了技术挑战、高员工流失率和安全问题的困扰。

去年 6 月发生的一起严重坠机事件，促使联邦监管机构对无人机的适航性提出质疑，原因是该无人机的多项安全功能出现故障，机身倾斜失控，引发了一场丛林大火。虽然试验飞机预计会在试飞过程中坠毁，但现任和前任员工表示，让该项目重回正轨的压力促使一些管理人员冒了不必要的风险，导致人员受到伤害。亚马逊计划在未来几个月加大测试力度。文件显示，该公司去年未能实现 2500 次试飞的目标，但它为 2022 年设定了 12000 次试飞的更高目标，尽管截至 2 月底完成的试飞不到 200 次。

现在，距离美国联邦航空管理局批准商用无人机交付还需要数年时间，尽管该机构允许企业在人口越来越多的地区进行试飞，只要它们不会构成重大的安全风险。但用飞行机器人取代人类驾驶员的前景对在线零售商颇具吸引力，因为 30 分钟预计送货时间将成为药品、零食和婴儿用品等特定商品交付的标准。