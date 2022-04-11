马斯克提议将推特总部改造为流浪汉收容所，贝索斯表示赞同

4 月 11 日消息，美国当地时间周日，特斯拉与 SpaceX 首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）对其 8100 万推特粉丝发起在线调查，询问他们是否支持将推特总部改造为流浪汉收容所。对此，亚马逊创始人杰夫・贝索斯（Jeff Bezos）也罕见地给出了回应，并提供建议。

马斯克最近披露购买了推特 9.2% 的股份，成为这家社交媒体巨头的最大股东，并被任命为推特的董事会成员。他表示，推特可以将其旧金山总部改造为流浪汉收容所，“反正那里现在也没有人”。截至周日下午，170 万份投票中，90% 以上的人选择了支持马斯克的提议。

贝索斯转发了马斯克的推文，并回复称：“还是部分改造吧！结果很棒，让想要做志愿者的员工变得很容易。”他还附上了一篇文章的链接，那是美国媒体 GeekWire 在 2020 年报道亚马逊将西雅图市中心办公楼改造为流浪汉收容所的报道。

两年前，亚马逊在西雅图 The Regrade 社区开设了 Mary's Place 家庭中心，它高达 8 层，占地近 6000 平方米。那里每晚可容纳 200 人，每年可接待 1000 多名家庭成员，是华盛顿州最大的避难所。亚马逊已承诺为该设施提供 1 亿美元的持续资金支持。对于那些在新冠肺炎疫情期间无家可归的人来说，这里已经成为非常关键的避难所。

马斯克经常在推特上就太空卫星、月球着陆器等问题发难贝索斯，但大多数时候都没有获得回应。因此，看到贝索斯周日在线回应马斯克的提议，着实令人感到有点惊讶。

近日，《福布斯》杂志估算马斯克净资产为 2730 亿美元，为世界首富。贝索斯位居第二，净资产为 1800 亿美元。