中国移动采购 vivo X Fold / X Note 共计 62800 台

IT之家 4 月 11 日消息，vivo X Fold 与 vivo X Note 两款大屏新机将于今晚正式发布，而在发布前，中国移动公布了对两款手机的采购信息。

据官网公告，中国移动拟采购共 62800 台 vivo X Fold 和 vivo X Note 手机，其中：

X Note（8+256）: 采购数量 1.56 万台，采购金额上限 111,368,400.00 元（计算单价 7139 元，不代表正式售价）；

X Note（12+256）：采购数量 1.56 万台，采购金额上限 115,346,400.00 元（计算单价 7394 元，不代表正式售价）；

X Note（12+512）：采购数量 1.56 万台，采购金额上限 119,324,400.00 元（计算单价 7649 元，不代表正式售价）；

X Fold（12+256）：采购数量 0.8 万台，采购金额上限 95,192,000.00 元（计算单价 11899 元，不代表正式售价）；

X Fold（12+512）：采购数量 0.8 万台，采购金额上限 101,992,000.00 元（计算单价 12749 元，不代表正式售价）。

IT之家了解到，vivo X Fold 的 slogan 为「大，集大成」，定位专业折叠旗舰，vivo 表示将通过它来宣布折叠屏 2.0 时代的到来。

参数方面，vivo X Fold 搭载骁龙 8 Gen 1 处理器，采用了 6.53 英寸 FHD + 分辨率的 OLED 单打孔曲面外屏以及 8 英寸 2K E5 LTPO UTG 内屏，4600mAh 电池 + 80W 有线快充 + 50W 无线快充，还有双超声波屏下指纹、50MP 1/1.5" 主摄 + 48MP 超广角镜头 + 12MP 2x 长焦镜头 + 8MP 5x 全焦段镜头 + 蔡司影像联名 + T * 镀膜，厚度仅有 6.28mm。

官方称，vivo X Fold 是全球首款拥有内外 120Hz E5 双主屏的手机，双屏皆是旗舰水准。

vivo X Fold 采用了航天级浮翼式铰链、UTG 超韧玻璃，能够在手机折叠时下降，为屏幕弯折提供充足的空间，从而让内屏更加平整。

vivo X Note 搭载骁龙 8 Gen1 处理器，配备 7 英寸大屏，拥有 5000mAh 电池，支持 80W 双电芯闪充，以及 50W 无线闪充。

此外，vivo X Note 采用整机重心分移设计，首创一体化拱桥结构设计，还拥有独家 SPU 芯片级安全隐私防护。