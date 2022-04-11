小鹏汽车回应车主开启辅助驾驶遇车祸：没有保持观察并及时接管车辆

IT之家 4 月 11 日消息，近日，湖南岳阳，小鹏汽车车主邓先生称在国道上开启自动辅助驾驶行驶十几公里后，突遇一辆侧翻在道路上的汽车，没有任何报警和减速，车子径直撞了上去，发现异常后有紧急踩刹车，但汽车没有任何反应。同时根据车主提供行车记录仪显示，撞击前加速度数值有上升现象。

对此，小鹏汽车回应称，该事故系没有保持对车辆前方环境的观察并及时接管车辆所致。

IT之家附小鹏汽车回应全文：

关于车主邓先生反映的其在使用 ACC+LCC (自适应定速巡航 & 车道居中保持功能) 时，与前方横停的事故车辆发生碰撞的事故，我司非常重视。对于车辆发生事故深表遗憾，同时对邓先生的身体状况表示关切。

经查，3 月 13 日，车主邓先生驾驶小鹏 P7 于当地高速路段与前方横停的侧翻车辆发生碰撞，事故未导致人伤。事故发生后，通过后台碰撞监测，我司客服人员第一时间致电客户询问情况，并给予协助指引。初步判断为车主在使 ACC+LCC (自适应定速巡航 & 车道居中保持功能) 过程中，没有保持对车辆前方环境的观察并及时接管车辆所致。经当地交警部门调查判定后，结论亦符合上述情况。

在此，我们需要再次提醒广大驾驶员，使用辅助驾驶系统过程中，需保持对车辆周围环境观察，遵循用户手册中相关功能的使用指引，确保行驶安全。

客户体验是小鹏汽车的重中之重，事故发生后，我们已第一时间为邓先生提供了免费代步车。我们还将积极与邓先生沟通后续维修事宜，帮助车主尽快恢复用车。