联想 YOGA Pad Pro 今日获推 ZUI 13.1.560 OTA4 更新，带来平行视窗新架构

IT之家 4 月 11 日消息，联想 YOGA Pad Pro 平板将于 4 月 11 日获得 ZUI 13.1.560 OTA4 更新。

据官方介绍，本次升级带来了平行视窗新架构，大幅提升了适配应用的数量。Top 400+ 应用真适配平行视窗，超过 3000 个应用针对横屏优化。

IT之家了解到，联想 YOGA Pad Pro 搭载骁龙 870 芯片，采用 LPDDR5 内存 + UFS 3.0 闪存，配备 10000mAh 电池，支持 QC 4.0 快充。此前，该平板已开启了 ZUI 13.1 OTA4 内测和灰度测试。

升级看点

重构平行视窗框架，支持更多生态应用

优化小窗交互，新增浮窗顶部菜单

系统优化