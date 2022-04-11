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联想 YOGA Pad Pro 今日获推 ZUI 13.1.560 OTA4 更新，带来平行视窗新架构

2022/4/11 11:04:49 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 4 月 11 日消息，联想 YOGA Pad Pro 平板将于 4 月 11 日获得 ZUI 13.1.560 OTA4 更新。

据官方介绍，本次升级带来了平行视窗新架构，大幅提升了适配应用的数量。Top 400+ 应用真适配平行视窗，超过 3000 个应用针对横屏优化。

IT之家了解到，联想 YOGA Pad Pro 搭载骁龙 870 芯片，采用 LPDDR5 内存 + UFS 3.0 闪存，配备 10000mAh 电池，支持 QC 4.0 快充。此前，该平板已开启了 ZUI 13.1 OTA4 内测和灰度测试。

升级看点

  • 重构平行视窗框架，支持更多生态应用

  • 优化小窗交互，新增浮窗顶部菜单

系统优化

  • 修复王者荣耀人脸识别通过 QQ 无法认证的问题

  • 修复偶现电池管理中的上次充电已使用的时长不对的问题

  • 修复偶现从学习助手返回日历，新建课程闪退的问题

  • 修复偶现从其他三方软件选择微信 / QQ 无法登录的问题

  • 修复桌面编辑态，拖动文件夹应用到底部，桌面闪退的问题

  • 修复喜马拉雅进入分屏后改变分屏大小，页面置黑无内容显示的问题・修复任意应用浮窗模式下打开 QQ，QQ 调起视窗后无法调用输入法的问题

  • 修复偶现优酷视频在浮窗 / 分屏形态下长时间观看，取消分屏后出现问题

  • 修复大众点评点击顶部搜索框平行视窗显示，使用快捷键或手势截屏时，右侧屏黑屏

  • 修复侧边栏中打开中国工商银行等应用，按住底部 bar 拖动至“全屏”，全屏界面黑屏的问题

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关键词：YOGA Pad ProZUI 13

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