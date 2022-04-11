iQOO 44W 闪充移动电源官宣，将与 iQOO Neo6 一同发布

IT之家 4 月 11 日消息，iQOO 将于 4 月 13 日推出 iQOO Neo6 新机。官方今日宣布，将在发布会上一同推出 44W 闪充移动电源。

据介绍，iQOO 44W 闪充移动电源支持 44W iQOO 闪充、45W PD 快充、40W 融合快充，还有更多功能等待揭晓。

从海报可以看到，该移动电源采用整体橙黄配色，圆润设计，侧边配有一个物理按钮，一个 5V 3A 的 USB-C 输入 / 输出接口，以及一个 5V 2A 的 USB-A 输出接口。

而 iQOO Neo6 此前也已经曝光了外观， 展示了两个颜色版本 —— 黑色和橙色，该机背面采用方形的摄像头模块，正面中央有一个打孔摄像头。

IT之家了解到，iQOO Neo6 将搭载骁龙 8 芯片组，搭配高达 12GB 的 LPDDR5 内存和高达 256GB 的 UFS 3.1 存储，将有三种存储配置：8+128GB、8+256GB 和 12+256GB，有三种颜色选择：黑色、蓝色和橙色。

此外，根据官方预热，iQOO Neo 6 还搭载独显芯片 Pro，可实现高帧自由，通过 MEMC 运动计算和补偿技术，让低帧率游戏提升至 90 帧或 120 帧，超越原生帧率。

iQOO Neo 6 将配备三后置摄像头，除了 6400 万像素 IOS 主摄，其余的两个传感器将是 1200 万像素的超广角和 200 万像素的人像镜头，该设备将配备一个 1600 万像素的前置摄像头。

iQOO Neo 6 将配备一个 4700mAh 的电池，支持 80W 充电。

此外，iQOO 官方今天还透露， iQOO Neo6 将搭载由屏下双控压感领衔，双路线性马达和封闭式立体双扬声器协力的游戏操控系统。