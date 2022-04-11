苹果确认开始在印度生产 iPhone 13

IT之家 4 月 11 日消息，苹果于周一宣布，已开始在印度生产其最畅销的 iPhone 13 智能手机。

苹果在一份声明中表示：“我们很高兴开始在印度制造 iPhone 13，它拥有精美的设计、用于拍摄令人惊叹的照片和视频的先进相机系统，以及 A15 仿生芯片的令人难以置信的性能 —— 就在印度为我们的本地客户提供服务。”

IT之家了解到，苹果于 2017 年首次开始在印度生产 iPhone，即 iPhone SE。目前，部分 iPhone 由富士康在当地的工厂组装，另一部分则由纬创资通的工厂组装。

今年第一季度，CyberMedia Research (CMR) 估计苹果 iPhone 的出货量可能会同比增长 20% 以上，其中 iPhone 13 系列占 iPhone 总出货量的近 17%。

在印度生产的 iPhone 13 不仅向印度本国市场提供，还第一次面向其他市场提供，比如美国市场。

苹果还于 2020 年 9 月推出了其印度在线商店，并将很快在该国开设自己的 Apple Store 零售店。“随着印度苹果 iPhone 产量的增长、积极的零售尝试和营销举措，我们预计苹果在印度将保持增长，尽管存在潜在的风险。”CMR 行业情报 (IIG) 负责人 Prabhu Ram 表示。