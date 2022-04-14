工信部：2021 年通报违规 1549 款、下架 514 款 App

IT之家 4 月 14 日消息，据国务院新闻办网站消息，国务院新闻办公室于 2022 年 4 月 14 日（星期四）上午 10 时举行新闻发布会，请公安部副部长杜航伟、公安部刑事侦查局局长刘忠义、最高人民法院刑三庭负责人李睿懿、最高人民检察院第四检察厅负责人程雷、工业和信息化部网络安全管理局局长隋静、人民银行支付结算司司长温信祥介绍打击治理电信网络诈骗犯罪工作进展情况，并答记者问。

IT之家了解到，会上香港经济导报记者提问称，个人信息泄露通常是被电信网络诈骗的开始，一些企业机构、个人随意收集、违法获取、过度使用、非法买卖个人信息，诈骗分子获得这些信息后，还可以对不同人群实施精准诈骗。请问，相关部门如何监管过度收集个人信息问题？

对此，隋静介绍到，工信部始终高度重视个人信息保护工作，加快推动《个人信息保护法》《数据安全法》在工业和信息化领域落地实施，全面推进数据安全和个人信息保护工作取得了积极成效。

一是健全政策标准体系。制定了《电信和互联网用户个人信息保护规定》，研究起草了《工业和信息化领域数据安全管理办法》等系列文件，建立行业数据安全标准体系，指导各单位规范从严推进各项工作。

二是组织推进专项治理。持续推进 App 个人信息保护专项整治，2021 年全年组织对 208 万款 App 进行了技术检测，通报违规 1549 款，下架 514 款，有力整治违法违规行为。

三是督促企业责任落实。深入推进工信领域数据安全保护能力提升，指导督促 500 余家企业完成自评估，促进企业安全责任落实。组织电信企业、互联网企业、行业协会开展个人信息保护，以案释法、警示教育和行业自律工作，提高从业人员守法意识。

2022 年，工信部还将重点做好以下几个方面工作：

一是持续完善管理制度。我们将加快出台《工信领域数据安全管理办法》《移动互联网应用程序个人信息保护管理规定》，研究制定 App 收集使用个人信息、车联网、人工智能等重要领域数据安全标准，强化个人信息保护和数据安全监管。

二是继续开展专项治理。针对涉诈、涉赌、涉网络黑灰产以及疑似恶意程序等不良 App，组织开展 App 安全专项治理。建立不良 App 安全监测处置技术能力，形成“主动发现、风险预警、依法处置、监管追责”的全流程闭环治理体系。

三是保障用户权益。重点突出关键责任链监管，对应用商店、第三方软件开发工具包、终端企业、重点互联网企业等实现监管全覆盖，打造更为安全的信息通信消费环境。

四是开展协同共治。我们将加强与网信、公安等部门协同配合，推动构建政府监管、企业自律、媒体监督、社会组织和用户共同参与的综合监管格局，进一步营造更安全、更清朗、更可靠的个人信息保护和数据安全工作局面。