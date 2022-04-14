全球首个非人灵长类动物全细胞图谱发布，华大团队主导

IT之家 4 月 14 日消息，据澎湃新闻报道，由深圳华大生命科学研究院主导，多国科研团队共同参与的首个非人灵长类动物 (猕猴) 全身器官细胞图谱发表于国际顶级学术期刊《自然》(Nature)。该图谱将被用于物种进化、人类疾病以及药物评价和筛选相关的研究，为生物医学的发展提供基础性的资源和工具，为疾病诊疗、靶向药物开发提供助力，为人类更好地探究生命的进化提供可能。

21 世纪初，人类基因组草图的问世为生命科学研究谱写了一本生命“天书”，为生命的数字化提供了基础。然而，遗传信息是由细胞携带的，目前，人类对自身细胞的认识还很有限，全面解码细胞的数字化特征将推动生命科学的研究，为生物医学的发展提供基础性的资源和工具。为此，研究人员将目光投向了和人的基因相似度高达 93% 的猕猴，绘制了一张猕猴的全身器官的细胞图谱。

IT之家了解到，该研究于 4 月 13 日晚间在线发表于顶级学术期刊《自然》（Nature），题为“非人类灵长类猕猴的细胞转录组图谱”（ Cell transcriptomic atlas of the non-human primate Macaca fascicularis）。研究由深圳华大生命科学研究院联合北京华大生命科学研究院、深圳国家基因库、吉林大学、中国科学院广州生物医药与健康研究院、瑞典卡罗林斯卡医学院、英国剑桥大学、西班牙 ICREA 研究所、新加坡 ASTAR 等来自 6 个国家的 35 个科研团队共同参与完成。

“这个图谱就像一张‘地图’，有了它就相当于有了一个探索生命细胞分辨率的高精度仪器，可以‘看到’每个器官都有哪些细胞，还可以精细到每个细胞里具体的分子特征及与其他细胞的互作关系。”论文的第一作者、深圳华大生命科学研究院韩磊博士介绍说，“这为我们更好地认识生命的基本结构，探究疾病和细胞的关系打下了基础，也为疾病的精准治疗提供了新的方向。”

研究团队基于华大自主研发的单细胞建库和测序平台对成年猕猴的 45 个器官的约 114 万个细胞进行了单细胞测序分析，将其分成了 113 种主要的细胞类型和 463 种细胞亚类，并搭建了非人灵长类动物百万单细胞交互式资源网站。

值得一提的是，基于该图谱，研究团队还构建了包含新冠、乙肝、狂犬病毒等 126 种病毒易感细胞类型的病毒数据库，这就像一本“病毒字典”，可以通过它快速查询病毒最有可能侵染的细胞类型，同时看到该细胞类型可能分布的器官。