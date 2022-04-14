搜狐回应被美国 SEC 列入“预摘牌名单”：不打算提出异议，正探索其他行动方案

4 月 14 日消息，搜狐向美国证券交易委员会（SEC）提交的 6-K 表格显示，搜狐确认 SEC 将公司列入基于《外国公司问责法案》的认定名单，不打算对 SEC 的临时认定提出异议。

搜狐称，公司一直探索其他行动方案，但尚未确定可能采取的行动；不能向投资者保证，退市或采取的替代方案（如有）不会对 ADS 市场价值产生不利影响。

当地时间 4 月 12 日，SEC 将搜狐、金融壹账通、传奇生物、中汽系统等 12 家中概股公司列入“预摘牌”名单。SEC 表示，上述 12 家公司提交申辩的截止时间为当地时间 5 月 3 日。5 月 3 日后，上述 12 家公司可能会被列入“确定摘牌”名单。

根据 SEC 公布的《外国公司问责法》，被列入“确定摘牌名单”的公司自 2021 年起需要在 3 年内提交 SEC 需要的文件。如果“确定摘牌名单”中的公司没有提交或提交的文件不符合 SEC 要求，理论上将会在披露 2023 年年报后面临立即退市。

值得注意的是，这是今年 3 月以来第四批被纳入该名单的中概股公司。此前，百度、爱奇艺、百济神州、百胜中国、再鼎医药等 11 家企业被 SEC 列入“预摘牌”或“确定摘牌”名单。

中国证监会此前表示，中美双方已召开多次会议商讨解决两国审计监管合作中的遗留问题，双方都有意愿解决分歧和问题。