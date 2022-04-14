外星系陨石 2014 年曾撞击地球，美军方确认“已知首次”

4 月 14 日消息，美国太空司令部最近公布解密文件，确认了哈佛大学物理学家阿米尔・西拉杰 (Amir Siraj) 和自然科学教授亚伯拉罕・勒布（Abraham Loeb）2019 年的研究成果无误，他们发现了已知首颗与地球相撞、来自太阳系以外的陨石。

这颗陨石被命名为 CNEOS 2014-01-08，直径约为 1.5 英尺（约合 0.45 米），它于 2014 年 1 月 8 日坠落在巴布亚新几内亚东北海岸。西拉杰和勒布于 2019 年发布研究，宣称该天体为外星系陨石。

当时，西拉杰正与勒布研究雪茄状外天空陨石ʻOumuamua，这是太阳系中已知的首个外星系天体，它于 2017 年被发现。西拉杰决定通过美国宇航局（NASA）下属近地天体研究中心数据库寻找其他星际天体，并在几天内发现了他认为是外星系陨石的东西。

速度超快轨迹独特，来自太阳系之外

最初，CNEOS 2014-01-08 的超高速度吸引了西拉杰的注意。这颗陨石的速度约为每秒 37.3 英里 (60 公里 / 秒)，相当于时速 21.6 万公里，远超太阳系中大多数陨石的飞行速度。

西拉杰还绘制了 CNEOS 2014-01-08 的轨道图，发现其处于不受约束的轨道上，这与其他陨石的封闭轨道截然不同。这颗陨石的过快速度以及飞行轨迹最终表明，它不像其他陨石那样绕太阳运行，而是来自太阳系以外。

西拉杰说：“据推测，CNEOS 2014-01-08 是由另一颗恒星产生的，随后被踢出了该恒星的行星系统，碰巧进入了我们太阳系，并与地球相撞。”

西拉杰和勒布始终无法将他们的发现发表在期刊上，因为他们的数据来自 NASA 的 CNEOS 数据库。该数据库需要遵守保密条例，不会透露数据是否准确等信息。

经过多年努力获取了所需的额外信息后，西拉杰和勒布终于收到了美国太空司令部的官方确认。副司令约翰・肖（John Shaw）在推特上分享了关于这个主题的备忘录，证实 CNEOS 2014-01-08 确实是外星系陨石。太空司令部是美国国防部下属机构，专门负责外层太空的军事行动。

肖将军在信中写道：“美国太空司令部下属的美国太空军服务部门 —— 太空作战司令部首席科学家乔尔・莫泽博士（Joel Mozer）回顾了国防部获得的、与这一发现相关的更多数据，并进行了分析，证实向 NASA 提供的数据非常准确，足以表明 CNEOS 2014-01-08 的星际轨迹。“

备忘录中还称：“我们已经确认了哈佛科学家 2019 年的研究结果，这使得 CNEOS 2014-01-08 成为太阳系中第一个被证实到的外星系陨石，比更广为人知的 Oumuamua 早了三年。由于 Oumuamua 的运动速度太快，它被认为不可能起源于太阳系。”

西拉杰如今已经转向其他研究，但他希望能够发表最初的研究成果。他说：“我以为我们永远不会知道这颗陨石的真实身份。我们的多次尝试都以失败告终，显然被政府内部的卡住了，所以当我亲眼看到国防部的信时，简直感到难以置信。”

此外，西拉杰还希望组建新团队，试图找回坠落在太平洋中的部分陨石碎片。但他承认，这个项目挑战重重，成功的可能性不高。不过西拉杰认为，如果研究人员能够得到外星系陨石碎片，这将在科学上开创性地帮助科学家更多地发现太阳系以外的世界。

CNEOS 2014-01-08 的体积确实很小，但它也凸显了一个事实，即我们的太阳系可能充满了来自其他星系的物体。NASA 和美国太空司令部目前都没有回应置评。