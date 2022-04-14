微软安全峰会将于 5 月 12 日举行

IT之家 4 月 14 日消息，微软安全峰会将于 2022 年 5 月 12 日举行，它承诺将提供少数关键信息，对安全个人和企业来说是很方便的。该活动将由 Rani Lofstrom、Charlie Bell 和 Vasu Jakkal 主持。

“在微软，我们正在尽所能帮助客户走在风险之前，并在攻击发生时迅速做出反应。这包括让安全专业人员了解新出现的风险，并确保每个寻求保护其组织的人都熟悉最新的技术。”

“这次数字活动是很好的机会，你可以聆听微软网络安全专家和技术研究人员讨论当前的威胁形势、整体威胁情报的未来，并分享已经在业界掀起波澜的全新安全、合规、身份和隐私技术的演示。了解信息是为你的组织建立强大的、有弹性的安全战略的第一步。希望你能加入我们。”

除了教育参与者，并给他们提供关于多云的想法，微软安全数字活动还将指导他们学习如何识别关键的隐私风险，授权创建智能数据处理决策，等等。

特别是，参加这次活动的微软专业人士将让参与者提供有关安全的想法：