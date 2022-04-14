国家网信办曝光一批电信网络诈骗典型案例：今年以来排查打击涉诈网址 87.8 万个、App 7.3 万个等

IT之家 4 月 14 日消息，据“网信中国”微信公众号消息，今年以来，国家网信办反诈中心排查打击涉诈网址 87.8 万个、App 7.3 万个、跨境电话 7.5 万个，并纳入国家涉诈黑样本库。

IT之家了解到，目前，国家涉诈黑样本库已涵盖并处置涉诈网址 318.7 万个、App 46.9 万个、跨境电话 39.7 万个，互联网预警劝阻平台预警超 6 亿人次。

此外，为提高人民群众防骗意识和识骗能力，国家网信办还曝光了一批电信网络诈骗典型案例，具体如下：

一、2022 年 2 月，江西省某市受害人洪某某下载了一款名为“京东.J.R”的仿冒 App，受到“额度高”“利息低”等表述诱导，注册账户并申请贷款。平台谎称其账号异常，需转账到所谓的“银保监会账户”进行验证，洪某某先后多次转账，合计被骗 5 万元。

二、2021 年 8 月，江苏省某市方某某下载了“阿聊”App 和“汇龙支付”App，参加所谓的“高额”任务返现活动。平台以连单任务、信誉不足为由让方某某先充钱再重启任务，方某某累计被骗 11 万元。

三、2021 年 11 月，四川省某市张某某接到谎称某电商的客服电话 075xxx384，称张某某购买的尿不湿因质量问题可申请退款。张某某未通过官方渠道核实对方信息，按照对方指示进行转账操作，合计被骗 7.5 万元。

四、2021 年 6 月，诈骗分子冒充浙江省某市派出所民警，联系郭某称其已涉嫌诈骗被立案，并要求郭某登录仿冒的某公安局官网查看立案信息，将资金转移到“安全账户”。郭某按照诈骗分子要求转账，合计被骗 50 余万元。

五、2022 年 2 月，河北省某市受害人胡某看到炒股广告，下载“平安证券”仿冒 App 进行相关投资操作，开始投入小金额盈利并提现成功，遂加大投资金额，最后提现失败，合计被骗 50 万元。

六、2022 年 1 月，湖北省某市张某某接到陌生电话，对方自称是某平台客服，能准确说出张某某个人信息，并表示要帮张某某消除“校园贷”记录，否则会影响个人征信。张某某按照对方要求向多个网贷平台借款，并分别转到对方提供的账户，合计损失 6 万元。

国家网信办有关负责人表示，近年来，利用 App 进行诈骗已成为电信网络诈骗案件的主要犯罪手段之一，约占整体案发量的六成。其中，网络兼职刷单、快速贷款等诈骗 App 较多，特别是有一些仿冒各大银行和金融平台的 App 具有较大迷惑性和欺骗性，广大人民群众需提高防范意识。

国家网信办有关负责人强调，各类网站平台特别是具有社交属性的相关平台要严格落实企业责任，加强涉诈信息处置，坚决把好第一道关。手机厂商、安全厂商、浏览器厂商等要积极接入互联网预警劝阻平台，应接尽接、不留死角，织密预警劝阻网络，履行企业社会责任，为打击治理电信网络诈骗犯罪贡献力量。