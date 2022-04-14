台积电：2025 年可实现 2nm 量产，3nm 今年下半年即可投产

据《經濟日報》报道，台积电总裁魏哲家在今（14）日召开的法说会上表示，台积电 2 纳米预期会是最成熟与最适合技术来支持客户成长，台积电目标是在 2025 年量产。

对于 3 纳米的进程，魏哲家指出，3 纳米将于 2022 年下半年投产。另外，魏哲家称 3 纳米营收贡献会是下一个大成长节点，等同 5 纳米、7 纳米家族。

据悉，台积电 5 纳米制程出货占公司 2022 年第一季晶圆销售金额的 20%；7 纳米制程出货占全季晶圆销售金额的 30%。总体而言，先进制程（包含 7 纳米及更先进制程）的营收达到全季晶圆销售金额的 50%。

台积电今日公布 2022 年第一季度财务报告，财报显示，台积电第一季度合并营收为 4910.76 亿元 新台币 (下同)，较上年同期的 3624.10 亿元增长 35.5%；净利润为 2027.33 亿元，较上年同期的 1396.90 亿元增长 45.1%。

台积电统计，5 纳米制程出货占台积公司 2022 年第一季晶圆销售金额的 20%；7 纳米制程出货占全季晶圆销售金额的 30%。总体而言，先进制程（包含 7 纳米及更先进制程）的营收达到全季晶圆销售金额的 50%。