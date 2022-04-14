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台积电第一季度净利润 2027 亿元新台币同比增长 45%，7nm 制程收入最多

2022/4/14 13:50:14 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 4 月 14 日消息，台积电今日公布 2022 年第一季度财务报告，财报显示，台积电第一季度合并营收为 4910.76 亿元 (新台币，下同)(约合 169.62 亿美元)，较上年同期的 3624.10 亿元增长 35.5%；净利润为 2027.33 亿元 (约合 70.03 亿美元)，较上年同期的 1396.90 亿元增长 45.1%。每股税后纯益为新台币 7.82 元，大致符合市场预期超过 7.3 元的水准并创单季历史新高。

台积电

台积电统计，与 2021 年同期相较，2022 年第一季度营收增加了 35.5%。与前一季相较，2022 年第一季营收增加了 12.1%。

2022 年第一季毛利率为 55.6%，营业利润率为 45.6%，税后纯利润率则为 41.3%。

IT之家了解到，台积电统计，5 纳米制程出货占台积公司 2022 年第一季晶圆销售金额的 20%；7 纳米制程出货占全季晶圆销售金额的 30%。总体而言，先进制程（包含 7 纳米及更先进制程）的营收达到全季晶圆销售金额的 50%。

从平台来看，高性能计算平台的营收为 41%，智能手机平台贡献了 40%，物联网平台为 8%，汽车领域为 3%，数字消费电子平台为 3%，另有 3% 来自其他平台。

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关键词：台积电

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