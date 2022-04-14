优麒麟 UKUI 3 现已支持开源欧拉 openEuler 22.03 LTS

IT之家 4 月 14 日消息，openEuler 开发者大会（openEuler Developer Day 2022）于 4 月 13 日-15 日举办。本次开发者大会正式发布了社区数字基础设施全场景长周期版本（openEuler 22.03 LTS 版本）。

IT之家了解到，麒麟软件 4 月 13 日表示，UKUI3 如期实现了与 openEuler 22.03 LTS 的适配。在 openEuler21.09 集成的 UKUI 桌面环境基础上，UKUI3 对网络插件、登录程序和定时关机等系统组件进行了优化，累计解决了 200 + 桌面环境和应用软件方面的问题，提升了系统稳定性及安全性。

据介绍，UKUI 3 在外观方面采用了全新设计，使用了柔和的色彩和圆润温和的设计风格，支持浅色主题和深色主题。

▲ 图自麒麟软件，下同

此外，UKUI 3 支持任务栏预览功能。窗口预览功能可通过鼠标悬浮即时呼出，并会随开启窗口的多少，自动调节预览窗口的大小。

同时，侧边栏一分为二，上半部分专管通知，下半部分为剪贴板和小插件操作。用户可通过任务栏的通知区域，快速访问侧边栏。剪贴板支持历史记录及编辑功能。

智能布局方面，开始菜单支持全屏模式，提供智能记忆常用应用列表功能及搜索功能，支持默认和全屏尺寸切换。用户可通过右上角的扩展按钮，一键切换全屏模式。

在文件管理器中，UKUI 3 为其增加了标签页（Tab 页）功能，方便用户快速的在当前窗口同时打开多个文件夹；还加入了全新的高级搜索，将文件管理器的搜索栏和地址栏合二为一，支持多重搜索过滤器机制，能帮助用户快速精准地搜索想要的文件。