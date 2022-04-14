苹果造车新进展：消息称 Apple Car 将采用类似特斯拉的中控系统，与韩厂合作研发 DCU

IT之家 4 月 14 日消息，据 Digitimes，苹果电动汽车 Apple Car 似乎选择了类似特斯拉的设计，采取种中央集中式整合操作系统，并由韩国厂商协助研发域控制器 (Domain Control Unit；DCU) 中的自动驾驶所需的传感器部分。

从目前爆料来看，苹果有望在 2025 年前后推出自家的智能网联汽车，我们暂称其为 Apple Car。值得一提的是，去年曾有消息称苹果原本计划在 2022 年 9 月推出 Apple Car，比原先规划提早至少两年，甚至其原型车已经在美国加州上路测试，但看起来似乎只是传闻。

IT之家了解到，自 2014 年该项目获得批准以来，苹果的电动汽车计划几经波折，其中包括几次领导层变动。

2021 年 11 月，彭博社的 Mark Gurman 报道称，苹果正在加快该项目的工作，目标是具有完全自动驾驶功能的电动汽车。Gurman 表示，苹果的目标是 2025 年发布，但由于开发挑战，时间可能会推迟。

据 Gurman 称，苹果技术副总裁 Kevin Lynch 去年接手了电动汽车项目的领导权，Lynch 此前负责 Apple Watch 项目，他自 2013 年以来一直在苹果工作，在此之前是 Adobe 的一名高管。

近日，有消息称富士康和立讯精密是生产苹果汽车的首选厂商。立讯精密内部人士回应称，公司在造车产业链上确实具备一定的业务基础。但涉及到具体客户的情况，公司和大客户都是签了保密协议的，所以这些信息都没有办法透露。