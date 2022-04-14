E Ink 推出 Spectra 3100 Plus 彩色电子纸：黑、白、红、黄、橘五色

IT之家 4 月 14 日消息，据 E Ink 官方消息，E Ink Spectra 3100 Plus 五色电子纸现已发布，从既有的黑、白、红、黄四色，再增加醒目的橘色。

据介绍，E Ink Spectra 3100 Plus 提供 1.64 英寸、2.36 英寸、3 英寸、4.37 英寸、7.3 英寸及 8.14 英寸等多元化的产品组合，可让零售业者依照不同使用场景选择适合的 5 色电子纸尺寸进行应用。

以 E Ink Spectra 3100 四色电子纸墨水平台（黑、白、红与黄）为基础，E Ink Spectra 3100 Plus 结合全新的 5 色电子纸驱动波形架构（Waveform），显示第 5 种颜色－橘色。除了能提供黑、白、红、黄与橘等纯色与饱和色的色彩显示搭配外，若搭配具有独特的图像处理特性的 E Ink Spectra 3100 整合型芯片 (All-in-One Driver IC)，将可支持 E Ink Spectra 3100 Plus 在显示画面更换时，局部图案产生醒目的闪动效果，即 E Ink Sparkle。该视觉效果有助于在广告促销海报轮播时，增加广告画面与讯息的吸睛效果，协助零售商家优化产品促销活动。

IT之家了解到，E Ink Spectra 3100 Plus 电子纸适用于零售业，可作为数字广告牌，省电低碳同时吸睛醒目。