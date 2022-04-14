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没有富士康，消息称苹果全新 iPhone SE 3 5G 由和硕独家组装

2022/4/14 15:31:13 来源：TechWeb 作者：海蓝 责编：长河
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4 月 14 日消息，据国外媒体报道，众所周知，作为苹果主要代工商的富士康，是苹果 iPhone 的主要代工商，iPhone 大部分也是由富士康组装，在 iPhone 13 系列推出之前，就曾有报道称，富士康将组装全部的 iPhone 13 Pro Max、68% 的 iPhone 13 和接近 60% 的 iPhone 13 Pro

苹果iPhone SE 3 5G

但外媒最新的报道显示，作为 iPhone 主要代工商的富士康，却无缘代工苹果上月新推出的第三代 iPhone SE。

从外媒的报道来看，苹果 3 月 9 日凌晨推出的支持 5G 的 iPhone SE，是由代工商和硕独家组装，受疫情影响暂时关闭的工厂中，就包括了和硕的部分工厂。

不过，外媒在报道中也表示，虽然和硕的部分工厂暂时关闭，但由于需求疲软，iPhone SE 的供应并未出现问题，在国内市场仍有现货可购买

从此前的报道来看，组装 iPhone SE，并不是和硕首次为苹果代工 iPhone，作为苹果的供应商之一，和硕多年前就已开始代工苹果的产品。在 iPhone 13 系列推出之前，就曾有报道称，和硕将组装全部的 iPhone 13mini，以及 32% 的 iPhone 13。

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关键词：苹果富士康和硕iPhone SE

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