谷歌推出 Switch To Android 应用帮果粉“搬家”，晚了苹果 7 年

IT之家 4 月 14 日消息，据 9to5Google 报道，谷歌悄悄推出了一款适用于 iOS 的免费应用，以帮助 iPhone 用户更换到安卓手机时轻松地将数据从 iPhone 传输到 Android 手机。这款应用名为“Switch To Android”应用程序以无线方式运行，意味着转移数据时无需使用数据线连接两部手机。

App Store 上该应用程序的描述称，“Google 的 Switch to Android 应用程序可帮助您快速、安全地将最重要的数据类型（照片、视频、联系人和日历活动）转移到全新的 Android 设备，而无需繁琐的数据线。”官方没有提到消息数据，因此该应用似乎无法转移消息数据，但其会引导用户了解如何关闭 iMessage，以便“您不会错过来自朋友和家人的短信”。

值得一提的是，目前这款应用并没有在 App Store 上列出，也就是说在 iPhone 上搜索 App Store 时找不到这款应用。但是，用户可以点击一个链接直接下载，谷歌没有回应有关该应用何时正式在 App Store 上架。

IT之家了解到，2015 年苹果就提供了一个类似的应用程序来帮助用户从 Android 迁移到 iPhone，名为“Move to iOS”，这么说谷歌要晚了苹果 7 年。