广东：到 2025 年底力争建成充电站 4500 座、公共充电桩 25 万个

IT之家 4 月 14 日消息，广东省人民政府网站 4 月 13 日发布了《关于印发广东省能源发展“十四五”规划的通知》（以下简称《通知》）。

IT之家了解到，《通知》指出，加快终端用能电，气化。积极实施电能替代，重点在交通、建筑、工商业和民生等领域扩大替代规模、提高替代效率。加快新能源汽车推广应用。加快电动汽车充换电设施建设，到 2025 年底全省力争建成充电站 4500 座、公共充电桩 25 万个，形成便利高效、适度超前的充电网络体系。加快推广港口岸电、住宅电气化等替代应用研究推广纯电动船技术应用。

此外，《通知》从六个方面设定广东 2025 年能源发展的主要目标：

一是能源保障更加有力。能源综合生产能力达到 1 亿吨标准煤以上，省内电力装机总量达到 2.38 亿千瓦，西电东送最大送电能力达 4500 万千瓦（送端），天然气供应能力达 800 亿立方米 / 年。

二是能源结构更加优化。清洁能源逐步成为能源消费增量的主体，天然气消费持续提高，非化石能源消费比重力争达到 32% 以上，非化石能源装机比重提高至 49% 左右，电能占终端用能比重达到 38% 左右。

三是能源利用更有效率。单位 GDP 能耗下降 14%，火电供电煤耗和电网综合网损率进一步降低，能源利用效率保持国内领先并与当前中等发达国家基本相当。

四是能源改革更加深入。促进“X+1+X”天然气市场体系构建，推进油气基础设施向第三方公平开放。逐步构建完善“中长期 + 现货”电力市场交易体系，加快形成主要由市场决定电力价格的机制。

五是能源创新更高质量。能源关键技术装备研发取得突破性进展，装备制造国产化水平进一步提高，能源技术合作取得新突破，智慧能源系统建设取得重要进展。

六是能源产业发展更加集聚。大力发展先进核能、海上风电、太阳能等优势产业，加快培育氢能、储能、智慧能源等新兴产业，建设差异化布局的新能源产业集聚区。到 2025 年，全省新能源产业营业收入达 7300 亿元，形成国内领先的新能源产业集群。