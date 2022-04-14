Steam 前 100 款热门游戏已有过半支持 Steam Deck

IT之家 4 月 14 日消息，Valve 推出的 Steam Deck 掌机热度一直不减，并且V社表示已经在计划掌机的 2 代。

Steam Deck 支持 Steam 商店页面，但并不是所有游戏都能够流畅运行。V社推出了一个验证系统，获得“Steam Deck 认证（Verified）”的游戏均可在新掌上 PC 上无缝运行。当然，也有部分游戏并非完全适配，但依然可以在 Steam Deck 上游玩，这些游戏则被标为“Steam Deck 可玩（Playable）”。

Steam Deck 要想获得最终成功，必须要做好游戏的兼容性，现在来看 Valve 在这方面做的不错。根据 Boiling Steam 的统计，在 Steam 前 100 名的热门游戏中，有 28 个已经通过 Steam Deck 验证，包括像《艾尔登法环》、《Apex 英雄》、《英灵神殿》等热门游戏。而通过可玩验证的，在前 100 名热门游戏中也有 26 款，包括《反恐精英：全球攻势》、《Dota 2》和《上古卷轴 5：天际》。

因此，Steams 前 100 款热门游戏中，已经有 54 款支持 Steam Deck。

IT之家了解到，前 100 名中的其余游戏属于不支持或未测试的类别，在 Steam 上排名前 100 的游戏中，有 26 个被列为不支持的游戏，主要原因是反作弊软件，很可能在没有重大激励的情况下，大多数开发者将无法投入资源来实现这一工作，这些游戏可能会一直不被支持。