vivo X80 现身 Google Play：搭载联发科天玑 9000，运行安卓 12

IT之家 4 月 14 日消息，vivo X 系列的新一代旗舰预计将很快发布。从目前的爆料来看，vivo X80 系列包括 X80、X80 Pro 和 X80 Pro + 三款机型，而 vivo X80 现已出现在 Google Play 控制台上，并确认了部分关键规格和设计。

据悉，vivo X80（V2144）将搭载联发科天玑 9000 芯片（ MT6983），还有 8GB RAM，预装基于 Android 12 的系统，屏幕分辨率为 1080x2400 像素。

爆料信息表明，该机将采用一块 6.78 英寸的 AMOLED 曲面屏，可能会支持 120Hz 的刷新率，内置 4500mAh 电池，支持 80W 快充。

IT之家了解到，vivo X80 Pro+ 之前还出现在了 Geekbench 数据库中，型号为“V2145”，搭载高通骁龙 8 Gen 1 芯片。其他方面，预计该机将配备 6.78 英寸 LTPO 2.0 E5 AMOLED 显示屏，具有 QHD+ 分辨率和 120Hz 屏幕刷新率。

该手机还有望配备 50MP + 48MP (IMX598) + 50MP (JN1) + 50MP (JN2) 后置四摄，前置 50MP 镜头，而 vivo X80 和 X80 Pro 似乎将搭载联发科天玑 9000 处理器。