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2022 年 3 月全球手游收入排行：腾讯《王者荣耀》稳居第一，米哈游《原神》第三

2022/4/14 17:58:03 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
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IT之家 4 月 14 日消息，Sensor Tower 最新数据显示，2022 年 3 月，全球手游玩家在 App Store 和 Google Play 消费了约 70 亿美元（约 445.9 亿元人民币），同比下降 6.3%

其中，美国依然是全球移动游戏收入最高的市场，贡献了 19 亿美元（约 121.03 亿元人民币），占全球总收入的 27.4%。中国 iOS 市场排名第二，占 19.2%；日本市场排名第三，约占 19%。

王者荣耀

报告指出，2022 年 3 月全球收入最高的移动游戏为腾讯《王者荣耀》，吸金约 2.724 亿美元（约 17.35 亿元人民币），较 2021 年 3 月增长 5.8%，其中约 96.6% 的收入来自中国 iOS 市场。

此外，腾讯《PUBG Mobile》（合并《和平精英》收入）以 1.998 亿美元（约 12.73 亿元人民币）的收入位列榜单第二 名。其中，约 56.4% 的收入来自中文 iOS 版本《和平精英》，美国市场的收入占 9.5%。

IT之家了解到，榜单前五另外三款游戏为米哈游《原神》、King《Candy Crush Saga》和《Roblox》。

2022年3月全球手游收入排行

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关键词：王者荣耀和平精英原神

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