分析师：马斯克 430 亿美元收购推特出价还是“太低” 恐难被接受

北京时间 4 月 14 日消息，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克 (Elon Musk) 周四宣布计划以每股 54.20 美元收购 Twitter。但在分析师看来，这个出价太低了。

市场情报公司 Vital Knowledge 创始人兼分析师亚当・克里萨弗利 (Adam Crisafulli) 在一份报告中称，每股 54.20 美元的报价“太低”，难以让 Twitter 股东和董事会接受。他表示，Twitter 股价在不到一年前时还触及过 70 美元。

另外，马斯克的这一报价包含了数字 420，后者被广泛视为吸食大麻的代号。马斯克还曾在 2018 年表示准备以每股 420 美元将特斯拉私有化，导致他被美国证券交易委员会起诉。

和外界预期的一样，特斯拉公司 CEO 埃隆・马斯克 (Elon Musk) 最终还是向 Twitter 发出了收购要约。马斯克在写给 Twitter 董事会的信件中称，Twitter 拥有非凡的潜力，他要释放这一潜力。

马斯克已是 Twitter 最大股东，持有 9.1% 的股份。他提议以每股 54.20 美元现金出价收购 Twitter，较 Twitter 1 月 28 日的收盘价溢价 54%，总价值约为 430 亿美元。受此消息提振，Twitter 股价在盘前飙升了 18%。