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比亚迪唐 EV 2022 款现已到店，有望在 5 月中旬上市

2022/4/14 21:55:02 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 4 月 14 日消息，汽车之家发现，新款比亚迪唐 EV 已经出现在了经销商处，实车图现已曝光。新车外观内饰均进行了设计优化，能够更好的展现出纯电动车的特点。据悉，新车或将于 4 月中下旬预售，5 月中旬上市，售价预计在 30-35 万元之间。

比亚迪 2022 款唐 EV 具体参数此前已经公布，CLTC 续航最高 730km，预计售价区间为 30-35 万元。

比亚迪 2022 款唐 EV

▲ 图自比亚迪，下同

IT之家了解到，2022 款唐 EV 长宽高分别为 4900/1950/1725 毫米，轴距为 2820 毫米，采用“Dragon Face”家族式设计，配备主动式进气格栅与贯穿式尾灯。

比亚迪 2022 款唐 EV

内饰方面，2022 款唐 EV 基本延续了现款的设计布局，配备 12.3 英寸全液晶仪表盘与 15.6 英寸自适应悬浮中控屏，内置 DiLink 4.0 (5G) 智能网联系统，搭载 12 个扬声器。

动力方面，2022 款唐 EV 高性能版车型搭载最大功率 180kW+200kW 的双电机，官方 0-100km / h 加速时间 4.4 秒；两驱版本则配备了 180kW 单电机。续航方面，高性能版车型 CLTC 续航 635km，单电机长续航车型 CLTC 续航达 730km。

比亚迪 2022 款唐 EV

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关键词：比亚迪

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