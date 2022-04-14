多方因素叠加，欧美风能和太阳能价格 1 年上涨近 30%

4 月 14 日消息，美国可再生能源交易平台 LevelTen Energy 周三发布报告显示，风能和太阳能在全球主要市场的价格在过去 12 个月中攀升了近 30%，因为开发商始终在努力应对供应链混乱，以及从运输到零部件再到劳动力等各种成本飙升带来的挑战。

LevelTen Energy 追踪的“可再生能源购买合同”季度指数表明，可再生能源的合同价格去年在北美上涨了 28.5%，在欧洲上涨了 27.5%。仅在今年第一季度，它们就在北美和欧洲分别上涨了 9.7% 和 8.6%。

自乌克兰危机爆发以来，新冠肺炎疫情及其封锁措施导致的经济、物流和劳动力市场中断情况继续恶化，扭转了可再生能源行业十年来成本下降的趋势。联合国始终在呼吁扩大清洁能源生产以避免气候变暖的最坏影响，而更高的成本可能会减缓可再生能源需求增长。

这加剧了可再生能源行业在北美面临的挑战，该行业不确定美国立法者是否会延长可再生能源设施的税收减免政策。开发商还担心，美国商务部今年启动的一项调查可能会导致对从亚洲进口的太阳能电池板加征关税，从而推高成本。

美国太阳能开发商 Silicon Ranch 首席执行官里根・法尔（Reagan Farr）表示：“目前，我们的供应链存在难以解决的问题。”

在欧洲，乌克兰危机导致各国政府试图减少对俄罗斯天然气的依赖，这进一步提振了对可再生能源的强劲需求。西班牙基金管理公司、可再生能源开发商 Q-Energy 的合伙人奥斯卡・佩雷斯（Oscar Perez）说，由于可再生能源承受的价格压力已经很大，这场冲突可能成为压垮该行业的“最后一根稻草”。

Raymond James 分析师格雷厄姆・普莱斯 (Graham Price) 表示，欧洲可再生能源成本上升，加上欧洲采取积极的气候政策，应该会提高氢气和生物燃料等昂贵环保技术的吸引力。

LevelTen Energy 认为，就目前而言，可再生能源价格飙升并未减缓需求。该公司对 21 名可持续发展和能源顾问进行的调查显示，75% 的人认为他们的客户已经加快或继续维持可再生能源的采购计划。

总部位于米兰的建筑和设计公司 PPA 主管路易吉・萨科（Luigi Sacco）表示：“这与需求无关。需求依然存在，只是几个市场的供应有点儿困难。”

吸引买家购买可再生能源的一个因素是化石燃料成本飙升。法尔说：“目前替代可再生能源发电的现成选择是天然气，但天然气价格也上涨了一倍。”